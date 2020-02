Handbaliştii constănţeni au demonstrat că orice este posbil

Victoria cu Dinamo Bucureşti, scor 27-26, obţinută luni seară, în Sala Sporturilor, de HC Dobrogea Sud, a fost aplaudată la scenă deschisă de suporterii constănţeni, care şi-au susţinut favoriţii pe toată durata meciului din etapa a 16-a a Ligii Naţionale de handbal masculin. Cu o atitudine şi o determinare specifică marilor confruntări, handbaliştii constănţeni au demonstrat că orice este posibil, iar succesul reuşit în faţa campioanei en titre arată că formaţia pregătită de Djordje Cirkovic, George Buricea, Marko Isakovic şi Alexandru Buligan traversează o perioadă foarte bună.

HCDS a bifat a opta victorie în campionat şi a ajuns la 14 meciuri fără înfrângere în toate competițiile în actualul sezon.

„Am intrat concentrați din primul minut, ne-am luptat pentru orice minge și am câștigat. Este o victorie importantă, de moral, care ne arată că se poate. Ne vom bate pentru a ne îndeplini obiectivele. Am arătat că Dinamo poate fi învinsă. Am avut o sală plină, care ne-a susținut. Ne-am luptat 60 de minute, iar spectatorii au simțit și ne-au încurajat, pentru asta vin la handbal. Este foarte important să îi avem tot timpul alături de noi. Ar fi extraordinar să repetăm un meci de asemenea factură și în finala cupei, tot contra lui Dinamo” - George Buricea.

„Ne-am dorit foarte mult să câștigăm astăzi, cred că diferența a făcut-o determinarea noastră. Am pregătit meciul foarte bine, Mister ne-a mobilizat foarte bine. Mă bucur că am gestionat finalul meciului și nu am mai pierdut victoria printre degete, ca la Turda. Am luat cele trei puncte și sper că am trecut peste complexul Dinamo, pentru că anul trecut ne-au bătut tot timpul. Sper să mergem pe drumul ăsta și să ne batem din nou la campionat” - Marius Mocanu.

„Mă bucur că am reușit un meci foarte frumos. Este o victorie mult așteptată, meritată și muncită! Am avut un public extraordinar, le mulțumim fanilor că ne-au susținut și îi așteptăm în continuare alături de noi” - Ionuţ Rudi Stănescu.

Vineri, 7 februarie, de la ora 18.00, HCDS va juca la Făgăraș, în etapa a 17-a. Următorul meci pe teren propriu va fi la 13 februarie, de la ora 17.00, împotriva formaţiei CSM Focșani.