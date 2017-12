Handbaliştii români s-au calificat la baraj fără probleme

Naţionala de handbal masculin a României s-a calificat en-fanfare în barajul pentru Campionatul Mondial din Croaţia 2009, învingînd, ieri, în sala “Antonio Alexe” din Oradea, reprezentativa similară a Letoniei în ultimul joc din Grupa a III-a preliminară. Elevii lui Aihan Omer au condus ostilităţile de la un capăt la altul, scorul la pauză fiind 22-14. În partea secundă “tricolorii” s-au distanţat şi la 33-18, impunîndu-se în final cu 39-29. Pentru România au evoluat: Stănescu, Laufceag - Ghionea 10, Petrea 8, S. Iacob 4, Irimescu 4, L.Toma 3, Stavrositu 2, Pîrîianu 2, Jurcă 2, Şania 2, Fenici 1, Buricea 1. În urma acestei victorii, România a încheiat grupa preliminară cu punctaj maxim. “Tricolorii” îşi vor cunoaşte adversara din play-off pe 27 ianuarie. Meciurile de baraj se dispută în dublă manşă, pe 7/8 iunie (turul) şi 14/15 iunie (returul). “Sînt bucuros că am obţinut patru victorii din tot atîtea jocuri, fără emoţii, dar în special pentru determinarea cu care jucătorii au abordat toate meciurile. Eu zic că avem o echipă care se poate bate de la egal la egal cu oricine”, a declarat antrenorul Aihan Omer, care nu are preferinţe în privinţa adversarului din baraj, însă nu l-ar deranja să dea piept cu o echipă nordică. Preşedintele FRH, Cristian Gaţu a anunţat că va propune Consiliului de Administratie al forului român ca fiecare jucător să primească cîte 5000 de euro, dacă “tricolorii” se vor califica la turneul final. În plus, conducătorul handbalului românesc a mărturisit că este prea devreme să facă referiri la adversara din baraj.

Clasament Grupa a III-a

1. România 4 4 0 0 151-105 8p

2. Letonia 4 2 0 2 128-121 4p

3. Cipru 4 0 0 4 91-144 0p