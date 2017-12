Handbaliştii Stănescu şi Toma, cetăţeni de onoare ai Constanţei

RECOMPENSĂ PENTRU LOIALITATE ŞI DEVOTAMENT. Ziua de ieri a fost una specială pentru Ionuţ Rudi Stănescu şi Laurenţiu Toma, doi dintre componenţii de bază ai campioanei României la handbal masculin, HCM Constanţa. Aflaţi de 11 ani la formaţia de pe litoral, perioadă în care au contribuit din plin la realizarea unor performanţe de excepţie, cei doi au fost declaraţi cetăţeni de onoare ai oraşului Constanţa de către Consiliul Local Constanţa şi primarul Radu Mazăre, pentru devotamentul şi loialitatea de care au dat dovadă faţă de echipă şi oraş. Proiectul, iniţiat de directorul executiv al HCM-ului şi, totodată, consilierul local Nurhan Ali, a fost votat, în unanimitate, de consilierii prezenţi. Vizibil emoţionaţi, cei doi jucători au fost felicitaţi de primarul Radu Mazăre, în aplauzele celor prezenţi. „Noi, ca neam, ştim să ne apreciem valorile abia după ce mor şi trece o perioadă lungă de timp. Cred însă că este bineveni să fii tânăr, să fi făcut deja treabă şi să fii apreciat când eşti încă în putere. Ştiu că brazilienii au ridicat statui pentru fotbalişti. Noi îi facem cetăţeni de onoare. Îmi place de ei că sunt bărbaţi şi loiali”, a declarat Mazăre, adăugând că le va înmâna celor doi diploma şi cheia oraşului într-un cadru festiv. „Am iniţiat acest proiect pentru că am vrut să-i recompensăm pe Toma şi Stănescu nu doar pentru rezultatele înregistrate şi pentru titlurile obţinut, ci şi pentru credinţa, loialitatea şi devotamentul de care au dat dovadă faţă de club şi faţă de Constanţa. Ambii sunt de 11 ani fără întrerupere la Constanţa şi, în ciuda numeroaselor oferte, au ales să rămână aici. Sper să fie deschizători de drum şi pentru alţi sportivi, care să le calce pe urme şi să respecte aceste valori. Vreau să le mulţumesc tuturor consilierilor locali, care au votat în unanimitate pentru aprobarea acestui proiect”, a spus Nurhan Ali. „Prin această hotărâre, Consiliul Local Constanţa completează galeria personalităţilor sportului constănţean, formată din Hagi, Amânar, Ponor, care au scris istorie”, a adăugat directorul DSJ Constanţa, Elena Frîncu. Fiecare dintre consilierii prezenţi au primit din partea campioanei României câte un fular cu însemnele clubului şi o felicitare de Paşte.

RĂMÂN LA CONSTANŢA. Cei doi jucătorii au mărturisit că sunt onoraţi de titlul primit şi că intenţionează să-şi prelungească angajamentele cu HCM, care expiră în vara acestui an. „Este un titlu care mă onorează şi vreau să-i mulţumesc primarului Radu Mazăre. Toată lumea ştie că am trecut prin mari probleme în urmă cu şase ani, dar totul s-a rezolvat după ce a venit alături de noi. Atunci am plecat pe drumul spre marea performanţă, care a culminat cu această calificare în optimile Ligii Campionilor. Totodată, ţin să le mulţumesc preşedintelui clubului nostru şi al Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, directorului executiv al HCM, Nurhan Ali, şi tuturor constănţenilor, care vin în număr mare să ne susţină meci de meci. Suntem ca o familie, iar faptul că rezultatele au crescut de la an la an ne-a dat speranţe că se poate mai mult. Cred cu tărie în viitor şi, cine ştie, poate vom ajunge şi în Final-Four-ul Ligii Campionilor”, a mărturisit Toma. „Sunt onorat de primirea acestui titlu. Este rodul muncii noastre. În urmă cu 11 ani, la Constanţa era doar o echipă nou promovată în prima ligă şi iată că acum am ajuns să ne batem cu marile forţe ale Europei”, a adăugat Ionuţ Stănescu.