România nu a reuşit să detoneze prima “bombă“ a Campionatului Mondial de handbal masculin din Suedia, fiind învinsă, vineri seară, de Croaţia, scor 27-21, în primul meci disputat în Grupa C. În faţa unui adversar care reuşeşte aproape întotdeauna să ajungă până în ultimul act al marilor competiţii, tricolorii au avut un start de partidă fulminant. Cu Popescu imperial în poartă, cu o apărare agresivă, care i-a incomodat vizibil pe mult mai experimentaţii handbalişti croaţi, România a condus cu 3-0 în min. 9, iar diferenţa a crescut până la 5-1 şi 6-2 în min. 16. Croaţii nu au reuşit să găsească antidotul jocului foarte bun al tricolorilor, iar o uriaşă surpriză părea să prindă contur, mai ales că după primele 30 de minute România intra în avantaj la cabine, scor 13-11. Ghionea a mărit diferenţa la prima acţiune de la reluare, 14-11, însă din acest moment croaţii parcă şi-au adus aminte că au venit totuşi să câştige această ediţie a mondialului. Ivano Balic a început să scoată as după as din mânecă, inventând pase şi faze personale pe care doar un jucător de geniu le poate crea. Deşi Alexandru Stamate a făcut o a doua repriză foarte bună, fiind principalul pericol pentru poarta lui Alilovic, el nu a fost susţinut de ceilalţi coechipieri în atac, iar apărarea nu a mai avut aceeaşi exactitate ca în prima repriză. Croaţia a egalat în min. 35, 14-14, şi s-a distanţat încet, dar sigur, pe tabelă, 20-16, apoi 23-18, pentru ca în final să câştige cu 27-21 un meci pe care, cu siguranţă, şi-l va aduce aminte multă vreme. Un prim meci pierdut de tricolori, dar nu trebuie deloc făcută o tragedie. România a pierdut, dar a arătat că are potenţial şi dacă va reuşi să păstreze ritmul primelor 30 de minute are şanse de a obţine mult dorita calificare între primele 12 formaţii ale lumii. Următoarea partidă a României va avea loc duminică, de la ora 21.15, în compania Danemarcei.

Au evoluat - România: Popescu (16 intervenţii, 1x7m), Ciobanu; A. Stamate 7g, D. Florea 5g (3x7m), Ghionea, Fenici - câte 2g, Jurcă, Novanc, Şimicu, Sadoveac, Mureşan - câte 1g, Savenco, Toma, Sabou, Georgescu; Croaţia: Alilovic, Sego; Strlek 8g, Balic, Zrnic - câte 4g, Vukovic 3, Vori, Valcic, Buntic, Lackovic - câte 2g, Nincevic, Matulic.

NICIO SURPRIZĂ. Prima etapă a CM nu a adus nicio surpriză majoră, favoritele impunându-se în partidele disputate vineri. Rezultate - Grupa A: Franţa - Tunisia 32-19, Germania - Egipt 30-25; Grupa B: Islanda - Ungaria 32-26; Grupa C: Croaţia - România 27-21; Grupa D: Suedia - Chile 28-18 (s-a disputat joi seară), Coreea de Sud - Argentina 25-25, Norvegia - Japonia 35-29. Partidele Spania - Bahrein (Grupa A), Danemarca - Australia (Grupa C), Serbia - Algeria (Grupa C) şi Polonia - Slovacia (Grupa D) s-au încheiat după închiderea ediţiei.

PROGRAMUL ETAPEI A 2-A. Sâmbătă - Grupa B: Ungaria - Norvegia (ora 17.30), Japonia - Austria (ora 19.45), Brazilia - Islanda (ora 22.00); Grupa D: Chile - Coreea (ora 17.15), Slovacia - Suedia (ora 19.15), Argentina - Polonia (ora 21.15); Duminică - Grupa A: Bahrain - Germania (ora 17.15), Tunisia - Spania (ora 18.30), Egipt - Franţa (ora 19.45); Grupa C: Australia - Serbia (ora 19.00), Algeria - Croaţia (ora 21.00), România - Danemarca (ora 21.15).