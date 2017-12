Handbalistul Mihai Popescu și-a prelungit contractul cu Saint-Raphael

Portarul titular al echipei naţionale de handbal masculin a României, Mihai Popescu (31 de ani), fost la HCM Constanţa în perioada 2003-2015, şi-a prelungit pe încă patru ani contractul cu echipa franceză Saint-Raphael. „Mai aveam un an de contract şi am mai prelungit pe încă patru. Am luat această decizie pentru că mă simt foarte bine aici, familia mea la fel. De asememea, Saint-Raphael este un club dornic de performanţă. Vreau să-mi ajut echipa să obţinem cât mai multe performanţe notabile, să ajungem în Champions League şi să rămânem în Top 3 în Franţa. Mă bucură faptul că oamenii din club au încredere în mine şi mi-au oferit un contract pe o perioadă aşa de lungă”, a declarat Popescu. Portarul român, care evoluează la Saint-Raphael din 2015, va avea 37 de ani la finalul noului său contract cu gruparea franceză!

„Pope ne-a adus satisfacţie deplină de la sosirea lui. Acum este unul dintre cei mai importanţi jucători ai echipei noastre şi ne-am dorit un contract pe durată mai lungă, pentru a continua să-şi impună calităţile în beneficiul echipei. Știm că e important să putem conta pe stabilitatea grupului pentru a rămâne la nivel înalt”, a declarat preşedintele clubului Saint-Raphael, Jean Francois Krakowski, pentru site-ul oficial al echipei din Hexagon.

Popescu a fost ales cel mai mai bun handbalist român al anului în cinci rânduri: 2010, 2011, 2012, 2014 și 2016. El este coleg la Saint-Raphael cu interul stânga Alexandru Șimicu, în timp ce Rareș Fortuneanu este antrenor secund. Saint-Raphael Var Handball ocupă locul al treilea în prima ligă franceză, după 15 etape, cu 22 de puncte, fiind devansată de Paris Saint-Germain 28p și de Nantes 27p.