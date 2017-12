Handbalul francez, de la aurul olimpic la scandalul pariurilor

„De pe cea mai înaltă treaptă a podiumului olimpic la bancheta din spate a maşinii de poliţie, handbalul francez a trecut prin toate stările în 2012, oscilând între glorie şi ruşine”, a scris agenţia France Presse. Niciodată nu s-a vorbit atât de mult de handbal în Franţa ca în acest an şi nu a fost mereu de bine. Anul a început prost, cu un fiasco al echipei Franţei la Campionatul European în Serbia unde, pentru prima oară în opt ani, a ratat semifinalele unui mare turneu şi s-a clasat pe un ruşinos loc 11. Dornică de revanşă, remontată după criticile din presă, echipa antrenată de Claude Onesta, deja dublă campioană mondială en titre, a devenit, pe 12 august, la Londra, prima naţiune, exceptând URSS, care îşi păstrează un titlu olimpic. Dar apoi au început scandalurile. A fost mai întâi distrugerea platoului L’Equipe TV în seara titlului olimpic, problemă amorsată de Onesta în persoană, alături de starul Nikola Karabatic. Având în vedere faptul că era vorba de campioni olimpici, incidentul a trecut aproape neobservat. Însă asta nu a fost nimic în raport cu scandalul care a răvăşit lumea handbalului francez, atât de admirat pentru starea de spirit cât şi pentru rezultate: afacerea pariurilor sportive. Debutul cazului datează din 12 mai, de la un meci între Cesson şi Montpellier. Jucători de la Montpellier sunt bănuiţi că au pariat pe scorul de la pauza meciului. Printre ei, “crema cremelor”, Samuel Honrubia, astăzi la PSG Handball şi mai ales Nikola Karabatic, marea vedetă. Reţinerea lor, urmată de plasarea în detenţie preventivă la 30 septembrie, la Paris, a fost o adevărată “deflagraţie”, devenind prima ştire a jurnalelor TV şi ducând lumea handbalului într-o altă dimensiune, cea a faptului divers. „Este un reality show. Depăşeşte puterea de înţelegere”, a spus Onesta. Apoi, furtuna s-a calmat puţin. Suspendaţi timp de o lună, jucătorii vizaţi au revenit pe teren la finalul lunii octombrie, după ridicarea controlului judiciar. Nikola Karabatic a revenit chiar şi în echipa Franţei. Însă, la fel ca şi alţi şase jucători, el este încă pus sub acuzare şi ancheta continuă. Luka Karabatic, care a mărturisit că a pariat, spre deosebire de fratele său, a fost concediat de Montpellier. Aceeaşi soartă ar putea avea şi ceilalţi protagonişti ai acestui caz care împiedică orice plan pe termen lung, inclusiv pentru echipa Franţei, care vizează un al treilea titlu mondial consecutiv în ianuarie, în Spania. „În ziua în care am înţeles că vor veni pariurile sportive, am înţeles că vom descoperi şi multă mizerie”, a spus Claude Onesta în timpul acestui scandal.