Handicapat moral parcat pe locul pentru persoane cu dizabilități

08:27:37 / 10 Februarie 2016

ptr.Handicapat

Cei mai prosti si handicapati soferi sunt cei cu numerele inmatriculate in tara muraturilor.Daca va uitati la ei cand sunt la volan veti vedea numai fete de retarzi si abrutizate.Niste ciobani cu carnet.Nu stiu cum dracu au luat examenul dar ma gandesc ca la coruptia care este in tara nu ma mai mira nimic.Nu poti fi decat un ipocrit si idiot de saranatoc care iti ei bmw si o inmatriculezi in Bulgaria ca adevarul este ca nu ai bani de ea.Adica pe intelesul lor nu va puteti caca de voi de foame ciorapi flausati ce sunteti dar va dati mari tampitilor..Asta din imagine nu este decat un exemplu de astfel de cretin care umple strazile Constantei.Si inca ceva ,astia nu au avut masina inainte de 90 ptr ca erau din familii vai de capul lor.Atat si nimic nu mai am de spus.Mie scarba deja de nu mai pot.