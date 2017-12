Haos în Gara Constanța! Sistemul CFR Călători, paralizat!

13:18:53 / 03 Iulie 2017

Ghinion

Sa nu fim mai catolici decat Papa e totusi un sistem electronic si mai poate pica din cand in cand, nu e vina casietelor sau a controlorilor e bine ca au gasit totusi solutii. Prin comparatie imi amintesc cum am incercat sa obtin un bilrt de avion de la British Airways atunci cand le-a picat lor sistemul si am fost trimis frumos la plimbare spunandu-mi sa mai incerc dupa ce si-l repara, asa ca se poate si la case mult mai mari.