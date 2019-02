Haos în Gara de Nord. Se circulă pe doar 4 linii din 14!

Traficul feroviar se desfășoară cu dificultate în Gara de Nord, după ce un cablu de alimentare cu energie electrica s-a rupt în zona Podului Grand. Trenurile sosesc si pleacă doar de la 4 linii in Gara de Nord, cea mai mare întârziere la acest moment fiind de 100 de minute la trenul care trebuie să sosească de la Craiova.

A aparut o problema tehnica in sistemul de alimentare cu energie electria a sistemului care asigura intrarea si iesirea din Gara de Nord. S-a asigurat iesirea si intrarea doar de la liniile 1-4. Se pare ca e problema in zona Podului Grant, se pare ca este rupt cablul de tensiune in mai multe zone. Se inregistreaza intarzieri destul de mari, 10-45 minute la sosire si intarzieri mai mari la plecare. Trenul de la Craiova care trebuie sa soseasca are 100 minute intaziere in acest moment. In acest moment se inregistreaza intarzieri la sosire la 10 trenuri de calatori, iar la plecare la 8 trenuri, a declarat Oana Brânzat, purtător de cuvânt al CFR, la Digi24.