Haosul, la ordinea zilei de guvernare

România este singura ţară din lume unde banca centrală cere o anumită politică fiscală, iar premierul indică public cât ar trebui să fie rata dobânzilor, a declarat, luni, preşedintele Asociaţiei pentru Competitivitate (INACO), Andreea Paul - „Viceguvernatorul BNR iese public şi cere cotă progresivă de impozitare, iar premierul indică public cam cât trebuie să fie ROBOR şi dobânzile. Plecăm la drum de la această realitate tristă, de la o lipsă crasă de înţelegere a rolului fiecăruia, iar fiecare dintre decidenţi se pricepe mai bine la ce trebuie să facă celălalt, nu el însuşi“. Paul a mai spus că, potrivit calculelor INACO, anul acesta au avut loc 120 de modificări fiscale - „Creştem prin haos, prin impredictibilitate, prin vise nerealiste, bugetare, nu prin productivitate. Am numărat peste 120 de modificări fiscale operate în acest an şi publicate în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă o modificare fiscală, în medie, la trei zile, şi lucrătoare, şi nelucrătoare. În schimb, avem aceleaşi şcoli, aceleaşi spitale, aceleaşi drumuri publice, deşi ne împrumutăm în ritm alert, cu circa 30 miliarde lei în primele 11 luni. Și anul nu s-a terminat“. Ea a arătat că românii muncesc mai bine de jumătate de an pentru a-şi plăti dările către stat - „Ziua libertăţii fiscale este 6 iunie. Până atunci, un român munceşte pentru a-şi plăti dările la stat, iar din 7 iunie încolo - pentru el şi familia lui. Odată cu trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat, din 2018, noua dată este 15 iulie“.