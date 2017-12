Haosul românesc inflamează inflația

BNR a revizuit în creștere, la 1,9%, prognoza de inflație pentru finele lui 2017, de la 1,6% anterior, și asta fără a lua în calcul efectul scumpirii carburanților. Nici n-ar fi avut cum, căci măsura, programată pentru 1 septembrie, a fost anunțată chiar marți de Guvern. Și-n plus, nu e 100% certă. E doar 99,99% sigură - prea puțin pentru banca centrală. „Majorarea accizei la benzină și motorină ne va afecta, va împinge inflația în sus. Deocamdată, nu am introdus-o în discuție, pentru că nu are un grad ridicat de certitudine. Discuțiile le lăsăm la... discuții, poate la domeniul riscurilor. Acolo avem deja politica fiscală și cea salarială, care inflamează inflația“, a declarat marți, la prezentarea raportului trimestrial asupra inflației, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Este vorba despre incertitudinile legate de implementarea legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, de noile inițiative legislative care vizează sfera taxării și impozitării (Split TVA etc.), dar și de posibila adoptare de măsuri fiscale coercitive, întru ținerea în frâu a deficitului bugetar. Tot la riscuri, BNR trece și marea necunoscută care este scumpirea gazelor naturale și energiei electrice. Isărescu a mai spus că viteza de creștere a consumului populației este similară cu cea din perioada pre-criză, în condițiile în care nivelul scăzut al dobânzilor și diminuarea aversiunii la risc au contribuit la creșterea rolului creditării în impulsionarea cererii. Pe de altă parte, deși gradul de utilizare a capacităților de producție a depășit media pe termen lung, în majoritatea industriilor, investițiile trenează. De ce? „Pentru că partea publică nu stă bine, și nu stă bine pentru că absorbția banilor europeni nu e cum trebuie. Nici investițiile private nu stau bine, pentru că este acest climat de tărăboi general“, a spus Isărescu.