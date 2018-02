Happy Valentine's Day!

15:20:43 / 14 Februarie 2018

Ziua lui Valantais

Ziua îndrăgostiților trebuie sărbătorită românește, în fiecare zi, nu trebuie să iubim comercial, adică de dragul marketingului, pentru vânzare-cumpărare, pentru ca, comercianții să înmulțească, roooootunjească veniturile, oamenii trebuie să iubească tot mereu pe cei dragi : soție, soț, copii, părinții, bunicii, într-un cuvânt pe toți oamenii, așa dăm dovadă că iubim pe Dumnezeu și pe aproapele indiferent care este, mai cu seamă pe cei apropiați ! Ca respect pentru iubire, dragoste..., avem sărbătorile : ziua de naștere, ziua numelui, ziua în care s-a căsătorit religios și civil fiecare familie, sărbătorim multe alte evenimente frumoase petrecute în viața fiecăruia, marile sărbători religioase, naționale, ziua mamei : 25 MARTIE când sărbătorim BUNA VESTIRE, ziua femeii : ZIUA MIRONOSIȚELOR, vestitorii primăverii : 24 februarie, adică Dragobetele și 1 martie, mărțișorul, 24 iunie NAȘTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL ÎNAINTE MERGATORUL,în tradiția populară, această sărbătoare este numită Sânzienele și câââte și mai câte sărbători românești avem de sărbătorit ! Noi, românii nu am avut de lucru și am adoptat sărbători străine, care nu au nimic în comun cu sărbătorile noaste românești, adică am adoptat : halueinul cel drăcesc, valentin'day-ul....., cei din afara României, au adoptat vreo sărbătoare românească ?! Nici un popor nu a adoptat vreo sărbătoare românească și noi, românii, hop țop, ne-am raliat celor rele, dragi români este bine și frumos să sărbătorim ce ne reprezintă, ca să dăm dovadă tuturor că ce avem de sărbătorit nu-s de înlocuit și nici de înlăturat, să iubim ce avem, că este foarte foarte foarte bun / bine și de neînlocuit !