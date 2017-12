"Hara" promovează diversitatea multiculturală

Mai în formă ca oricînd, trupa "Hara" a lansat un nou proiect interesant, menit să promoveze multitudinea culturală de pe plaiurile mioritice. Primul pas l-a constituit lansarea pe piaţă a piesei "Muro Shavo", melodie al cărei mesaj invită la o mai bună comunicare interetnică. "Acest plan este o idee mai veche a trupei . Ne-am propus să încercăm să evidenţiem multitudinea de comunităţi din România, să realizăm o comunicare mai bună între cei ce aparţin etniilor diferite. Trebuie să ne cunoaştem semenii, oamenii care trăiesc alături de noi", a declarat Flavius Buzilă, solistul trupei.

După lansarea piesei "Muro Shavo", artiştii trupei “Hara“ au devenit tot mai solicitaţi pentru concerte atît în ţară, cît şi în străinătate, în Europa şi pe continent american. Odată cu apariţia oficială a albumul intitulat "Interetnik", "Hara" va pleca într-un turneu care va cuprinde 15 oraşe din România, deplasare care va avea acelaşi scop: promovarea mozaicului etnic. Spectacolele vor fi “condimentate“ cu reprezentaţiile oferite de diverşi invitaţi, reprezentanţi ai diverselor naţionalităţi din România. "Ne dorim să facem un show plin de divertisment, iar mesajul pe care îl vom transmite va fi unul direct şi spontan, ne vom adresa direct publicului. Nu ne dorim conferinţe, în care să vorbim unor intelectuali care oricum ştiu despre ce este vorba, vrem ca publicul să înţeleagă că locuim într-o ţară multietnică", a mai spus Flavius.