Harnagea nu exclude posibilitatea existenţei unei închisori CIA în Bucureşti

Fostul director al Serviciului de Informaţii Externe (SIE), Cătălin Harnagea, nu exclude posibilitatea ca în Capitală să fi existat o închisoare CIA. Declaraţiile vin după scandalul declanşat de un fost oficial al agenţiei americane. Acesta susţine, într-un interviu publicat în cotidianul New York Times, că în centrul Bucureştiului ar fi fost amplasată o închisoare secretă a CIA. Cătălin Harnagea spune că ipoteza existenţa unei închisori CIA în România nu poate fi exclusă complet: „Posibilitatea ca România să fie aleasă ca să organizeze aceste centre de detenţie este, pe undeva, favorabilă, în relaţia cu Statele Unite”. Invitat la o emisiune televizată, Harnagea a declarat că, dacă ar fi existat o închisoare CIA în România, foarte puţine persoane ar fi ştiut de amplasarea ei. „În general, aceste lucruri sînt ştiute doar de şeful statului şi maximum o persoană sau două”, spune el. Acesta este contrazis, însă, de ziaristul Mark Mazzetti de la cotidianul \"The New York Times\", cel care a scris despre dezvăluirile făcute de fostul oficial CIA. „Noi am înţeles că, în fiecare caz, a existat măcar acordul tacit al serviciilor de informaţii ale acelei ţări, aşa că este puţin probabil ca guvernul gazdă să nu ştie nimic despre acea închisoare”, susţine jurnalistul. Fostul minstru al Apărării, Ioan Mircea Paşcu, a calificat articolul din ziarul american drept o făcătură: „Nu văd care ar fi fost raţiunea să instalezi un asemenea centru în mijlocul Bucureştiului, ştiind că trebuie să aduci pînă acolo deţinuţii şi că aceştia trebuie să fie mascaţi într-un fel sau altul, pentru ca cetăţenii să nu-şi dea seama”. Europarlamentarul PSD Adrian Severin a fost mai rezervat în declaraţii. „A spune că îi dau credit ideii sau că i se poate da credit înseamnă că acceptăm teza care este afirmată acolo, ori deocamdată sînt date mult prea puţine pentru a ajunge la o asemenea concluzie”, este de părere acesta. Ideea existenţei închisorii CIA în mijlocul Capitalei este respinsă şi de Norica Nicolai, fost preşedinte al Comisiei parlamentare privind presupusele centre de detenţie CIA. Aceasta crede că acuzaţiile din New York Times reprezintă o tentativă de decredibilizare a României.