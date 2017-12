Harrison Ford, membru onorific al Institutului de Arheologie din America

Harrison Ford, care a dat strălucire meseriei de arheolog prin rolul Indiana Jones, a devenit membru onorific al consiliului de conducere al Institutului de Arheologie din America, cu sediul la Boston. Institutul promovează misiunile arheologice şi cercetările în domeniu. Preşedintele institutului, Brian Rose, a spus că personajul lui Harrison Ford, Indiana Jones, a jucat un rol important în stimularea interesului pentru explorări arheologice. Lansarea părţii a patra a francizei de succes “Indiana Jones şi Regatul Craniului de Cristal/ Indiana Jones and the The Kingdom of the Crystal Skull”, este prevăzută, în SUA, pentru 22 mai, cu ocazia Memorial Day, zi în care sînt comemoraţi militarii americani căzuţi la datorie, la 20 de ani de la a treia parte a seriei, “Indiana Jones şi Ultima Cruciadă”. Avanpremiera mondială a filmului regizat de Steven Spielberg şi produs de George Lucas va avea loc, însă, duminică, 18 mai, în timpul celei de-a 61-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes.