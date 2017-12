Harry Belafonte păstrează documentele lui Martin Luther King Jr.

Cântăreţul Harry Belafonte a ajuns la un acord juridic cu copiii lui Martin Luther King Jr. în privinţa dreptului de posesie asupra a trei documente istorice importante, care au aparţinut renumitului militant pentru drepturi civile. Harry Belafonte i-a dat în judecată pe trei dintre copiii activistului, Dexter, Bernice şi Martin Luther King al III-lea, în octombrie 2013, afirmând că aceştia au încercat să îl împiedice să vândă documentele în cauză, în 2008, deşi le explicase că ele s-au aflat printre mai multe obiecte care i-au fost făcute cadou de buna lui prietenă Coretta Scott King, soţia lui Martin Luther King Jr., după asasinarea acestuia, în 1968. Cele trei documente disputate sunt o schiţă a discursului susţinut de Martin Luther King Jr., ”Casualties of the War in Vietnam”, despre care Harry Belafonte spune că se află în posesia sa încă din 1967, discursul ”Memphis Speech”, care nu a mai fost rostit şi care a fost găsit într-un buzunar al hainei lui King, după asasinarea sa, şi o scrisoare de condoleanţe expediată de fostul preşedinte american Lyndon Johnson văduvei lui King.

Fondul care administrează moştenirea lăsată de Martin Luther King Jr. şi Bernice King a solicitat să intre în posesia documentelor, după ce cântăreţul Harry Belafonte le-a dus la sediul din New York al Casei Sotheby's şi a încercat să le scoată la licitaţie, în 2008. Harry Belafonte i-a dat în judecată pe cei trei copii ai activistului pentru drepturi civile şi a cerut justiţiei americane să îi acorde daune financiare şi dreptul de posesie asupra documentelor. Procesul s-a încheiat printr-o înţelegere a părţilor, iar cântăreţul va păstra cele trei documente.

Harry Belafonte, în vârstă de 87 de ani, denumit ”King of Calypso” pentru cântecele sale cu influenţe caraibiene, a fost un prieten apropiat şi un suporter al lui Martin Luther King Jr., un militant pentru drepturile civile ale cetăţenilor americani de culoare, asasinat la Memphis, în statul Tennessee, în 1968.