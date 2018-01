Harry Kane este cel mai bun marcator din 2017

Atacantul englez Harry Kane (24 de ani) a marcat în 2017 un total de 56 de goluri în toate competițiile, pentru formația sa de club, Tottenham Hotspur, și pentru echipa națională a Angliei. Kane a devenit astfel cel mai bun marcator al anului, dacă luăm în considerare doar jucătorii care evoluează în cele mai valoroase cinci campionate din Europa. Cu trei goluri înscrise în ultimul său meci din acest an, Tottenham - Southampton, Kane l-a depășit în clasamentul anului pe argentinianul Lionel Messi, care a marcat 54 de goluri în 2017. Messi nu mai are însă vreun meci de disputat în acest an. În clasamentul final din 2017, pe locul 3, la egalitate, cu câte 53 de goluri, se află Robert Lewandowski (Bayern Munchen și naționala Poloniei), Cristiano Ronaldo (Real Madrid și Portugalia) și Edinson Cavani (Paris Saint-Germain și Uruguay).

Cu cele trei goluri înscrise contra lui Southampton, Kane a devenit și cel mai bun marcator într-un an calendaristic în Premier League, de la înființarea competiției, în 1992. Kane a marcat doar în campionat 39 de goluri, precedentul record, 36 de goluri, fiind reușit în 1995 de Alan Shearer, când atacantul englez juca la Blackburn Rovers. Tottenham a învins pe Southampton cu 5-2 și a urcat pe locul 5 în clasamentul din Premier League.

Din 2009 nu s-a mai întâmplat ca un alt jucător în afară de Messi și Ronaldo să marcheze cele mai multe goluri într-un an calendaristic. Edin Dzeko, pe atunci la VfL Wolfsburg, a înscris de 44 de ori, fiind lider în primele cinci campionate ale Europei, și imediat după el a venit David Villa (Valencia CF), cu 43 de goluri. Peste amândoi a fost însă Luis Suarez, care evolua la Ajax Amsterdam și care a punctat de 46 de ori, dar în campionatul Olandei, altul decât cele luate în considerare de statisticieni (Anglia, Spania, Italia, Germania, Franța).

De atunci, cei mai buni doi fotbaliști ai acestei generații și-au împărțit titlul neoficial de „golgeter al anului”. De multe ori cu cifre incredibile! Messi s-a impus în 2010 (60 de goluri), în 2012, când a înscris nu mai puțin de 91 de goluri, și în 2016 (59 de goluri). Ronaldo a terminat primul în 2011 (60 de goluri), 2013 (69), 2014 (61) și 2015 (57).