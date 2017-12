“Harry Potter and the Deathly Hallows”, nominalizat la Kid\'s Choice Awards în Marea Britanie

Deşi lansat abia cu zece zile în urmă, volumul “Harry Potter and the Deathly Hallows” a fost deja nominalizat la categoria Cea mai bună carte din cadrul Nickleodeon Kid\'s Choice Awards, eveniment care va avea loc la Londra, în octombrie. Nominalizarea cărţii este o realizare remarcabilă pentru scriitoarea JK Rowling. În primele 24 de ore de la lansare, cartea a fost vîndută în 2,65 milioane de exemplare, un adevărat record în istoria Marii Britanii. La rîndul lui, Daniel Radcliffe, care dă viaţă, în film, personajului Harry Potter, a fost nominalizat la categoria Cel mai bun actor, alături de Johnny Depp, Orlando Bloom şi Rowan Atkinson.

Lista nominalizărilor la Nickleodeon Kid\'s Choice Awards este următoarea:

Cea mai bună formaţie - Fall Out Boy, Girls Aloud, McFly, Sugababes; Cel mai bun cîntăreţ - Danny Jones (McFly), Drake Bell, Justin Timberlake, Mika; Cea mai bună cîntăreaţă - Avril Lavigne, Cheryl Cole (Girls Aloud), Gwen Stefani, Hilary Duff; Cea mai bună carte – “Blood Beast (The Demonata)” - Darren Shan, “Care and the Feeding of Sprites (Spiderwick Chronicles)” - Holly Black, “Harry Potter and The Deathly Hallows” - JK Rowling, “Jacky Daydream” - Jacqueline Wilson; Cel mai bun film – “Harry Potter and the Order of the Phoenix”, “Pirates of the Caribbean: At World`s End”, “Shrek the Third”, “The Simpsons Movie”; Cea mai amuzantă persoană - Catherine Tate, Harry Hill, Jack Black, Rowan Atkinson; Cel mai bun actor - Daniel Radcliffe, Johnny Depp, Orlando Bloom, Rowan Atkinson; Cea mai bună actriţă - Cameron Diaz, Dakota Fanning, Emma Watson, Keira Knightley; Cel mai bun Reality Show - “Big Brother”, “Britain`s Got Talent”, “I`m a Celebrity Get Me Out of Here”, “The X Factor”; Cel mai bun om de sport - Dame Kelly Holmes, David Beckham, John Cena, Lewis Hamilton; Cel mai bun program de televiziune – “Doctor Who”, “Drake & Josh”, “H20”, “Hannah Montana”.