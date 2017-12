HÂRŞOVA - 32 de familii se vor muta în casă nouă

Primăria Hârşova s-a angrenat în mai multe proiecte cu finanţare europeană, dar şi cu finanţare de la bugetul de stat. Primarul oraşului, Tudor Nădrag, a declarat ieri că, la sfîrşitul acestei luni, 32 de familii se vor muta în casă nouă. „Au fost finalizate lucrările la un bloc ANL cu 32 de apartamente. În aceste zile discutăm cu reprezentanţii ANL cu privire la recepţia blocului, dar şi amănunte privind construcţia celorlate 64 de apartamente. Acolo au început deja lucrările, urmînd ca anul viitor să fie finalizate. În prezent, la Primăria Hârşova, comisia înfiinţată prin hotărîre de consiliu local studiază dosarele şi întocmeşte lista cu cei ce vor primi aceste locuinţe“, a declarat primarul Tudor Nădrag. El a mai precizat că efortul autorităţii locale este între 4 şi 6 miliarde lei vechi pentru fiecare bloc, bani care reprezintă infrastructura. „Pînă la sfîrşitul anului 2010, vom finaliza lucrările la 300 de apartamente, 200 fiind construite prin ANL, iar 100 fiind apartamente sociale. Consider că, prin finalizarea acestor apartamente, vom rezolva problema unităţilor locative din Hârşova. Acest lucru a fost, este şi va fi posibil cu ajutorul Ministerului Dezvoltării, dar şi cu cel al Consiliului Judeţean Constanţa, care s-a implicat în proiect. Noi am apelat la CJC pentru a rezolva problema iluminatului şi a drumurilor. Pînă acum am primit sprijinul necesar şi am primit asigurări că vom fi susţinuţi în continuare“, a mai afirmat Nădrag. Edilul din Hârşova este încă în aşteptarea a şapte milioane de euro în cadrul unui proiect aprobat de toate instituţiile responsabile, care se referă la asfaltarea tuturor arterelor principale din oraş. „Proiectul este pe lista de aşteptare, pentru că, în prezent, nu sînt fonduri. Un alt proiect care în prezent este în desfăşurare, în valoare de trei milioane de euro, a fost început anul trecut şi se referă la finalizarea a 12 kilometri de reţea de canalizare pe 43 de străzi, din care 11 se află în zone de teren stîncos. După cum se ştie, o treime din oraş nu avea canalizare. Este normal ca toate gospodăriile să fie racordate la reţeaua de canalizare. Tot în cadrul acestui proiect avem prevăzut şi înlocuirea a 6 km de conductă de apă, din azbociment. Din cauză că este foarte veche, conducta s-a deteriorat şi există riscul să îmbolnăvim populaţia. Am decis să o înlocuim pentru a evita probleme de acest gen. Cu acest proiect sîntem în grafic şi am făcut deja 2,5 km din reţeaua de canalizare. În cadrul acestui proiect, 65% sînt fonduri europene, 15% vin de la bugetul de stat şi 20%, de la bugetul local“, a precizat Tudor Nădrag.