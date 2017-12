Hartă a nivelurilor de zgomot din SUA

Oamenii de știință au prezentat o hartă a nivelurilor de zgomot în SUA, în cadrul reuniunii anuale a Asociației americane pentru Progresul Științei, care a avut loc la San Jose. Conform site-ului American Association for the Advancement of Science (AAAS), pentru realizarea hărții s-au folosit peste 1,5 milioane de ore de monitorizare acustică în zone din întreaga țară.

Zonele de pe hartă colorate cu albastru intens indică cel mai scăzut nivel de zgomot. Este cazul Yellowstone National Park din Wyoming sau Great Sand Dunes National Park din Colorado, care au niveluri de zgomot mai mici de 20 de decibeli - o liniște probabil la fel de profundă ca înainte de colonizarea europeană, spun cercetătorii. În majoritatea orașelor, nivelul mediu de zgomot este de 50-60 de decibeli. Harta va fi folosită de National Park Service pentru a vedea care sunt zonele unde zgomotul provocat de oameni afectează speciile sălbatice. De exemplu, specii precum liliecii sau bufnițele, care au un sistem auditiv cu 20 de decibeli mai sensibil decât al oamenilor, sunt foarte afectate de zgomotele puternice, pentru că acestea acoperă foșnetul abia perceptibil al insectelor pe care trebuie să le vâneze.