Harta gunoaielor româneşti

O hartă a gunoiului răspândit pe drumurile, pădurile şi apele din România va fi realizată până la sfârşitul lunii august cu ajutorul mai multor voluntari care se vor deplasa pe teren pentru a o realiza, a declarat managerul de proiect, Ionuţ Mandanac. Acţiunea, o premieră pentru ţara noastră, a început în aprilie, în cadrul proiectului \"Let s do it, Romania\", când voluntarii au mers pe teren în afara localităţilor pentru a scrie pe o fişă coordonatele, dimensiunile şi o estimare a compoziţiei gunoaielor de pe drumurile, pădurile şi apele României. Voluntarii vor merge pe teren organizat, având un traseu prestabilit şi fiind dotaţi cu GPS, dar se pot duce şi în locuri alese la întâmplare. \"Am ales şi trasee bine stabilite, dar unii vor merge în zonele pe care le cunosc şi unde ştiu că sunt locuri pentru picnicuri şi unde se strânge gunoi\", spune Mandanac. O problemă a acestei acţiuni este faptul că numărul de voluntari variază de la judeţ la judeţ, între 5 şi 200. Acţiunea de cartografiere va fi finalizată printr-o hartă a gunoiului care va fi publicată pe internet, şi printr-o acţiune de strângere a deşeurilor, tot cu voluntari, pe 25 septembrie. \"Nu ne vom opri aici. În măsura în care vor fi voluntari, vom actualiza mereu harta gunoiului\", spune Ionuţ Mandanac.