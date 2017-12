Haruki Murakami, favorit la Premiul Nobel pentru Literatură

Scriitorul japonez Haruki Murakami este favoritul caselor de pariuri britanice la câştigarea Premiului Nobel pentru Literatură din acest an, cu o cotă de 3 la 1. Printre ceilalţi scriitori care se bucură de statutul de favoriţi se află autoarea americană Joyce Carol Oates (cotă de 6 la 1), maghiarul Peter Nádas (cotă de 7 la 1), poetul japonez Ko Un (cotă de 10 la 1) şi scriitoarea canadiană de proză scurtă Alice Munro (cotă de 12 la 1).

Calcularea cotelor ţine mai degrabă de domeniul intuiţiei şi al ghicitului, întrucât nominalizările şi voturile exprimate de membrii Comitetului Nobel pentru Literatură sunt păstrate în mare secret de Academia Suedeză, fiind dezvăluite publicului larg abia după 50 de ani de la luarea deciziei şi anunţarea câştigătorului. Al şaselea favorit este poetul sirian Adonis, cu o cotă de 14 la 1, care era considerat marele favorit în 2011, după Primăvara Arabă, însă acesta a pierdut Nobelul pentru Literatură în faţa unui alt poet, suedezul Tomas Tranströmer, al doilea pe lista favoriţilor din acel an.

Haruki Murakami s-a aflat de fiecare dată pe lista marilor favoriţi, în ultimii zece ani. Includerea sa, din nou, pe lista favoriţilor din acest an intervine în contextul în care cel mai recent roman al său, al cărui titlu în engleză este „Colourless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage”, este tradus în această perioadă în limba engleză şi va fi publicat în 2014. Deşi Academia Suedeză se mândreşte cu faptul că deciziile Comitetului Nobel nu pot fi anticipate, instituţia a lăsat să îi scape câteva informaţii, în acest an. În luna mai, secretarul permanent al Academiei Suedeze a declarat într-un mesaj postat pe Twitter că „cinci candidaţi au fost selectaţi pentru Premiul Nobel pentru Literatură din 2013”, declanşând un val de speculaţii în mediile literare din lumea întreagă, potrivit cărora câştigătorul din acest an ar putea să fie un scriitor american, Philip Roth sau Don DeLillo.

Casa de pariuri Ladbrokes a decis că favoritul ei din acest an este scriitorul nipon Haruki Murakami, însă această companie privată britanică s-a înşelat de mai multe ori în trecut.