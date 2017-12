Haşotti şi Spânu, verificaţi

Inspectorii ANI verifică averea deputatului PDL Marius Spânu, existând suspiciuni că acesta nu ar fi trecut în declaraţia de avere mai multe conturi, terenuri sau maşini. Surse judiciare spun că şi averea senatorului liberal Puiu Haşotti este luată la puricat, fiind suspectat că nu ar putea justifica două conturi bancare, în valoare de 60.000 de euro şi 300.000 de lei, sume ce depăşesc veniturile familiei sale. De asemenea, există informaţii că Haşotti nu şi-ar fi declarat două terenuri retrocedate de Primăria Constanţa. Contactat telefonic de jurnalişti, Haşotti a spus: \"Aflu de la dvs despre acest lucru. Nu am fost anunţat de ANI. Nu pot confirma informaţia. E o confuzie pe undeva, o neînţelegere. Nu am avut niciodată niciun metru pătrat de teren retrocedat, în judeţul Constanţa\". La rândul său, pedelistul Spânu s-a arătat surprins: \"Nu am niciun fel de afaceri. Am un cont în care îmi primesc salariul de la universitate şi am două conturi făcute din cauza unor împrumuturi. Am un Audi din 2002, pe care eu l-am cumpărat în 2006, şi este singura mea maşină\". Conform surselor revistei Kamikaze, discrepanţe între averile publice şi sursele oficiale de venit ale celor doi au fost semnalate inspectorilor ANI în luna iulie.