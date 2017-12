Haşotti: „Udrea - o precupeaţă din Piaţa Matache Măcelaru”

Preşedintele filialei Constanţa a PNL, deputatul Gheorghe Dragomir, şi senatorul Puiu Haşotti au susţinut, ieri, o conferinţă de presă în care au abordat principalele evenimente politice din ultima perioadă, dar au analizat şi o serie de aspecte privind situaţia economică a ţării. Primul care a ieşit la rampă cu declaraţii a fost senatorul Puiou Haşotti, care a adus în discuţie şi situaţia din interul PSD. Senatorul a susţinut că Mircea Geoană nu are nicio şansă să cîştige alegerile prezidenţiale nici dacă va ieşi acum de la guvernare, nici dacă va rămîne în continuare la Putere. „PSD este stăpînit la ora actuală de o dilemă: ori rămîne la guvernare şi Mircea Geoană nu are nicio şansă, ori iese şi iarăşi Mircea Geoană nu are nicio şansă”, a declarat Haşotti. Senatorul liberal a opinat că ieşirea PSD din Guvern se va produce în septembrie, dar, deocamdată, nu ştie dacă social democraţii se vor retrage singuri sau vor fi daţi afară de cei din PD-L. „Dacă aş fi în locul lui Mircea Geoană, eu aş ieşi de la guvernare, n-aş accepta ca PD-L şi Traian Băsescu să mă dea afară. Este cea mai puţin periculoasă opţiune pe care o are PSD-ul”, a mai spus Haşotti. Un alt subiect abordat de liberal a făcut referire şi la ministrul Turismului, Elena Udrea, împotriva căreia PNL pregăteşte o moţiune simplă. Puiu Haşotti a anunţat că va propune deputaţilor liberali, la şedinţa Delegaţiei Permanente a PNL din 28 august, să iniţieze o moţiune simplă la adresa ministrului Turismului, Elena Udrea, „care sigur va fi votată de PNL, PSD şi UDMR”. „Poate cu această ocazie premierul Emil Boc va primi un semnal de alarmă din partea întregului Parlament, nu numai a unei comisii”, a declarat Haşotti, precizînd că într-o ţară normală, Elena Udrea ar fi fost demisă demult din funcţia de ministru al unui minister „absolut inutil”. În opinia parlamentarului liberal, atitudinea Elenei Udrea vizavi de comisia care o anchetează este „incompatibilă cu statul de drept, cu Constituţia şi cu regulamentul Camerei Deputaţilor şi, nu în ultimul rînd, crează un precedent extraordinar de periculos pentru că, de aici înainte, orice anchetă parlamentară care va viza un ministru ne poate duce la aceeaşi situaţie: ministrul respectiv să invoce diverse pretexte pentru a nu se prezenta în faţa comisiei”. Totodată, senatorul Puiu Haşotti a catalogat atitudinea Elenei Udrea precum cea a „unei precupeţe din Piaţa Matache Măcelaru care vinde zarzavat şi îşi pune mîinile în şold ţipînd la toată lumea”. În fine, Puiu Haşotti a ţinut să-l avertizeze pe ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, căruia i-a recomandat să-i lase pe arheologi să descarce de sarcină arheologică a terenului pe care se va construi viitoarea şosea de centură a Constanţei. „Că domnul Berceanu a rămas cu lectura la nivelul şcolii generale, asta e traba lui. Dar să spună că dacii şi romanii şi-au aşezări tocmai pe traseu şoselei asta e ceva grav pentru un ministru. Îi cer lui Radu Berceanu să nu facă nciun fel de presiune în legătură cu gescărcarea de sarcină arhelologică”, a subliniat senatorul.

Preşedintele PNL Constanţa, deputatul Gheorghe Dragomir, şi-a arătat îngrijorarea, în conferinţa de presă, faţă de situaţia economică actuală, declarînd că „România se află la un pas de colaps”. „Guvernul Băsescu - Geoană - Boc a dus România la faliment. Ei nu stăpînesc principiile de bază ale economiei. România riscă să intre în incapacitate de plată. Sînt semnale îngrijorătoare că în toamnă nu vor mai fi bani de salarii şi pensii. Aceasta este imaginea României. Este rezultatul perioadei de cinci ani la preşedinţie a lui Traian Băsescu”, a declarat Dragomir. În opinia deputatului, cea mai mare parte dintre măsurile luate de Guvern sînt „total ineficiente şi nu pot duce decît la agravarea situaţiei dramatice în care se află economia românească, nicidecum la ameliorarea acesteia”.