Hayao Miyazaki se retrage din activitate

Cineastul japonez Hayao Miyazaki, regizorul unor filme de animaţie foarte apreciate, precum pelicula „Spirited Away / Călătoria lui Chihiro”, recompensată cu premiul Oscar, se retrage din cinematografie, după o carieră de cinci decenii, a anunţat compania sa de producţie, la Festivalul de Film de la Veneţia. „Săptămâna viitoare, Hayao Miyazaki va ţine o conferinţă de presă la Tokyo, prin care îşi va anunţa retragerea din activitate”, a declarat Koji Hoshino, directorul companiei de producţie Studio Ghibli, înfiinţată alături de regizor. Koji Hoshino nu a oferit explicaţii suplimentare despre motivele din spatele deciziei luate de Hayao Miyazaki, supranumit „Walt Disney al Japoniei”. „Nu pot să răspund întrebărilor voastre, pentru că va exista o conferinţă de presă oficială despre acest subiect. Hayao Miyazaki doreşte să îşi ia „la revedere“ de la voi toţi, din tot sufletul său”, a adăugat acesta.

Hayao Miyazaki a regizat 11 lungmetraje. Cel mai recent dintre acestea, „The Wind Rises”, este deja un mare succes de box-office în Japonia şi a avut premiera la Veneţia, în absenţa regizorului nipon. Filmul descrie viaţa unui inginer în aeronautică, Jiro Horikoshi, care a existat în realitate, creatorul avionului de vânătoare Mitsubishi „Zero”, un simbol al aviaţiei japoneze în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Temele principale ale filmului, pericolul naţionalismului şi războiul, au făcut ca această animaţie să fie supusă unor critici fără precedent. Criticii japonezi afirmă că noua peliculă a lui Miyazaki reprezintă un avertisment voalat în legătură cu faptul că Japonia s-ar putea îndrepta din nou într-o direcţie similară. Hayao Miyazaki, în vârstă de 72 de ani, a accentuat acest avertisment într-un eseu, publicat la jumătatea lunii iulie, despre propunerea iniţiată de premierul nipon, Shinzo Abe, de a revizui constituţia pacifistă a Japoniei.

Multe dintre filmele regizorului Hayao Miyazaki au avut ca motive centrale ecologia şi feminismul. Printre cele mai cunoscute filme ale sale se află „Future Boy Conan”, „Nausicaa / Kaze no tani no Naushika” sau „Rupan sansei: Kariosutoro no shiro / Lupin III - Castelul lui Cagliostro”. Filmul său din 1997, „Mononoke / Prinţesa Mononoke”, a primit echivalentul japonez al premiului Oscar pentru cel mai bun film şi a fost unul dintre filmele japoneze cu cele mai mari încasări pe piaţa niponă în acea epocă. „Spirited Away / Călătoria lui Chihiro” a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun film de animaţie în 2002 şi s-a bucurat de mare succes pe plan internaţional.