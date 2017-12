Hayssam a sponsorizat campania lui Băsescu?

Dosarul jurnaliştilor răpiţi în Irak, deşi închis cu rapiditate, nu a răspuns, nici pe departe, multelor întrebări rămase în urma acţiunilor celor implicaţi, cu Traian Băsescu, pe atunci preşedinte al României, în frunte. Omar Hayssam, protagonistul dosarului, a primit o condamnare la 23 de ani de închisoare, însă sentinţa nu i-a închis gura. Dacă, pe când Băsescu tăia şi spânzura, i-a fost închisă gura, acum Hayssam a început să povestească despre lucruri interesante, unele ştiute, altele doar bănuite. Spre exemplu, el a postat, pe reţeaua publică Facebook, despre relația cu Traian Băsescu și despre medicul Mohammad Yassin. Potrivit dcnews.ro, Omar Hayssam povesteşte cum a ajuns să sponsorizeze campania electorală a lui Traian Băsescu din 2004, dar şi despre relaţia dintre Traian Băsescu şi Mohammad Yassin, medicul care a negociat răpirea jurnaliştilor din Irak. Omar Hayssam spune că a finanţat campania din 2004 fără să primească vreo chitanţă: „Am decis să donez PD-ului echipamente medicale în valoare de peste 100.000 de dolari americani. Am achiziţionat aceste echipamente şi le-am dus la sediul PD-ului din strada Modrogan nr. 1, Sector 1, eu împreună cu Mohamed Munaf şi Mohammad Yassin. Acolo ne-am întâlnit cu George Albu, căruia i-am spus că aceasta este o donaţie pentru partid. Acesta mi-a mulţumit şi i-a dat şoferului camionului o adresă din Târgovişte, spunându-i să ducă echipamantele medicale la acea adresă. Am plecat, desigur, fără nicio chitanţă, ca de fiecare dată”. Realizatorul emisiunii „Punctul de Întâlnire”, Radu Tudor, a opinat: „Sunt tardive aceste dezvăluiri ale lui Hayssam, dar cred că procurorii vor fi interesaţi. Este evident că se strânge laţul în jurul lui Traian Băsescu, totul îi va veni de hac până la urmă. Hayssam nu mai are nimic de pierdut acum. Nu mă miră povestea asta. Până la urmă, şi Băsescu trebuie să plătească, la fel ca toţi ceilalţi care au fost arătaţi cu degetul până acum”.