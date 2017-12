Hayssam, la prima apariţie publică după aducerea în ţară

Omar Hayssam a avut parte de prima apariţie publică după aproape două săptămâni de la vestea aducerii sale în ţară. Ţinut până acum departe de ochii presei şi ai opiniei publice, într-un „no man’s land“ care a făcut imposibilă până şi citarea lui de către o instanţă de judecată, sirianul a fost adus în faţa magistraţilor Tribunalului Bucureşti, care au dispus arestarea sa preventivă în dosarul în care este cercetat pentru înşelăciune şi delapidare. Judecătorii au luat aceeaşi decizie şi în cazul fratelui sirianului. Hayssam a declarat în faţa instanţei că dosarele sale sunt rezultatul faptului că a fost catalogat drept terorist. Sirianul a mai susţinut, fără ca afirmaţiile sale să se consemneze la dosar, că nu a refuzat să primească rechizitoriul prin care a fost trimis în judecată în acest caz, ci doar a vrut ca documentul să-i parvină în prezenţa unui avocat ales. Hayssam a mai spus că în cursul zilei de joi a primit vizita unor membri ai familiei sale, dar tot nu s-a reuşit găsirea unui „avocat specializat“. Sirianul a explicat că, în opinia sa, pentru aflarea adevărului „trebuie muncit, trebuie reluată această cercetare“. „Trebuie văzut în ce condiţii au fost luate declaraţiile. Declaraţiile au fost luate sub presiunea faptului că Omar Hayssam este terorist. Eu nu am nicio participaţiune în acest dosar. Trebuie confruntate persoanele ce au dat declaraţii. Grupul infracţional nu a fost condus de mine“, a declarat el, în faţa instanţei. Omar Hayssam a mai arătat că anchetatorii i-ar fi pus în spate firme-fantomă, care ar fi avut legătură cu el pentru simplul fapt că a fost declarat teroristul numărul 1 al României. „Unde s-a găsit o firmă-fantomă, hai s-o punem la teroristul ăsta. Dar să se vadă dacă am contractat eu vreun credit“, a declarat Hayssam.

CERE REDESCHIDEREA DOSARELOR Sirianul a mai spus că, în anii de şedere în România, s-a comportant ca orice cetăţean normal, a fost om de afaceri prosper şi nu înţelege cum se face că, peste noapte, a devenit terorist şi cel mai mare infractor al ţării. „Până acum, în toate dosarele am fost cercetat pentru că aşa au spus X şi Y, s-a luat de bun tot ce s-a spus rău despre mine până acum. De ce nu ne uităm şi la cele cinci mii de locuri de muncă existente cât am fost eu şi la cele cinci mii de familii care au trăit bine? Mă doare sufletul că se spune de mine „teroristul”“, a mai declarat Hayssam. El a arătat că solicită atât justiţiei române, cât şi autorităţilor internaţionale să-i fie redeschise toate dosarele, pentru „aflarea tuturor adevărurilor“. Tot atunci, Omar Hayssam a cerut timp să-şi angajeze un avocat, în locul celui primit din oficiu.

Procurorul DIICOT prezent vineri la Tribunalul Bucureşti, pentru judecarea propunerii de arestare a lui Omar Hayssam în dosarul de înşelăciune şi delapidare, a arătat în faţa instanţei că sirianul a fost şeful grupului infracţional şi că se impune măsura preventivă în cazul acestuia. Judecarea propunerii de arestare preventivă a avut termen şi miercuri, când Hayssam a apărut pentru prima oară în faţa instanţei după ce a fost adus în ţară.