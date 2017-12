HBO HD de la UPC

UPC România oferă clienţilor săi cea mai nouă experienţă HBO HD: blockbustere răsunătoare de la Hollywood, seriale multipremiate, concerte în exclusivitate şi producţii originale la o rezoluţie fără precedent a imaginii, în format wide-screen şi sunet Dolby Digital 5.1. HBO HD se adaugă canalelor deja disponibile în format high definition: TVR HD, PRO TV HD, Eurosport HD, History HD şi Fashion TV HD. Abonaţii de televiziune HD se vor putea bucura de toate programele HBO disponibile în varianta standard, acum în high definition. Printre titlurile pe care HBO le propune în această iarnă se regăsesc: The Dark Knight cu Keith Leadger, Sex and the City: The Movie cu Sarah Jessica Parker, The Wrestler cu Mikey Rourke, Hancock cu Will Smith, noi episoade din serialul original HBO - True Blood, seria a doua sau un nou documentar original HBO România - Lumea văzută de Ion B. „Prin introducerea HBO HD, ne respectăm promisiunea făcută clienţilor noştri - aceea de a le oferi conţinut de calitate şi cele mai înalte standarde tehnice la cele mai accesibile preţuri de pe piaţă. În lunile care vor urma ne vom extinde pachetul HDTV cu noi canale oferind un conţinut cât mai diversificat pe zona de entartainment, educaţie şi informaţii de calitate” adaugă Iulia Florea, Director, Customer Relations and Retail Sales, UPC România. Lansată la începutul lunii octombrie 2009, televiziunea HD a devenit în scurt timp una dintre cele mai populare servicii ofertite de UPC Romania, atrăgând la doar câteva săptămâni de la lansarea sa peste 2.000 de abonaţi. HBO HD este disponibil pentru abonaţii Digital TV Medium cu DVR si HD + MAXPAK şi Digital TV Large (include MAXPAK) cu DVR si HD, atât în cazul achiziţionării exclusive a serviciilor de televiziune cât şi în cadrul pachetelor 2 Play şi 3Play.