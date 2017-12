HBO pregăteşte un documentar despre Kurt Cobain

Un nou film documentar, despre Kurt Cobain, emblema trupei Nirvana, se află în lucru şi se preconizează să fie disponibil publicului în 2014. Documentarul va fi produs de HBO iar coordonatorul acestui proiect este Brett Morgan, cel care a realizat şi ”Crossfire Hurricane”, filmul care a prezentat viaţa şi cariera celor de la The Rolling Stones. Brett Morgan va fi ajutat de văduva lui Cobain, Courtney Love. De altfel, chiar Courtney Love a fost cea care l-a convins pe Brett Morgan să demareze acest proiect. Regizorul a mai recunoscut că discuţiile dintre ei pe marginea documentarului au fost iniţiate încă din anul 2007. ”Am încercat să găsim momentul oportun pentru acest film. Kurt nu a fost doar un compozitor şi muzician extraordinar, el a fost şi un regizor şi artist incredibil. Aşa că filmul va fi ca o autobiografie la persoana a treia, ca şi cum Kurt ar fi prezent şi realizează un film despre viaţa sa”, a declarat Brett Morgan.

Albumul cel mai de succes al trupei Nirvana a fost cel de-al doilea, intitulat ”Nevermind”, lansat în 1991, care conţinea piese celebre, cum ar fi ”Come As You Are” sau „Smells Like Teen Spirit”. Acest album i-a adus lui Kurt Cobain titlul de ”vocea unei generaţii”, în timp ce trupa sa Nirvana a fost portdrapelul Generaţiei X. În ultimii ani de viaţă, însă, Kurt Cobain s-a luptat cu dependenţa de heroină şi stările depresive. Moartea sa în 1994 a fost şocantă şi controversată pentru fanii din întreaga lume, fiind găsit fără suflare în locuinţa sa din Seattle, la trei zile de la deces. Concluzia finală a fost că muzicianul s-a sinucis la vârsta de 27 de ani, de frica de a nu reveni la consumul de droguri.