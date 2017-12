HC Dobrogea Sud și HC Farul, susținute financiar de Consiliul Local

09:37:28 / 01 Septembrie 2015

HCD

Plictisitor am tot vazut pe aici comentarii cu Dobrogea sud este in bulgaria. Zona Dobrogei este constituita din doua judete Tulcea si Constanta Tulcea in nord si Constanta in sud."La" sud de Dobrogea este Bulgaria. Sper ca explicatia asta iti este destul de clara.