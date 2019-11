HC Dobrogea Sud a avansat pe locul 6 în Liga Naţională

HC Dobrogea Sud Constanţa a câştigat, conform aşteptărilor, partida cu CSM Reșița, din etapa a 11-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, disputată joi seară, în Sala Sporturilor. Handbaliştii pregătiţi de Djordje Cirkovic și George Buricea s-au impus cu scorul de 26-18, la pauză 12-10, în confruntarea cu ultima clasată, iar acest succes permite formaţiei constănţene să urce pe locul 6 în clasament.

Au evoluat pentru HCDS: HCD: Iancu 1 gol, Hendawy - Nistor 7g, Nikolic 3g, Andrei 3g, Chiuffa 2g, Chikovani 2g, Csog 2g, Mocanu 2g, Ilie 2g, Buricea 1g, Malinovic 1g, Simovic, Ignat, Rotaru şi Susanu.

„Cred că am luat meciul mai ușor, dar este important că ne-am concentrat și am scos-o la final. Am bătut la o diferență bună şi ne bucurăm de victorie”, a spus portarul Ionuţ Iancu.

Alte rezultate din etapa a 11-a - miercuri: SCM Politehnica Timişoara - Dunărea Călăraşi 23-22 (10-12); joi: CSM Vaslui - CSA Steaua Bucureşti 28-33 (12-14), CSM Făgăraş - Potaissa Turda 30-29 (14-14), CSM Focşani - Minaur Baia Mare 26-25 (12-14).

Duminică, 24 noiembrie, de la ora 16.15 (în direct la TVR 1), se va disputa întâlnirea dintre Dinamo Bucureşti şi HC Buzău. Partida CSM Bucureşti - CSM Bacău se va disputa marţi, 2 decembrie, de la ora 17.30.

Clasament: 1. Dinamo 24p (golaveraj: 269-240), 2. Turda 22p (292-266), 3. Steaua 22p (312-280), 4. Minaur 22p (307-301), 5. Focşani 19p (268-261), 6. HCDS 16p (281-259), 7. Bacău 16p (276-270), 8. Vaslui 15p (288-289), 9. CSM 14p (259-254), 10. Timişoara 14p (273-290), 11. Călăraşi 13p (282-269), 12. Făgăraş 10p (278-301), 13. Buzău 4p (244-275), 14. Reşiţa 4p (266-320).