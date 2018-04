HC Dobrogea Sud a câștigat, în premieră, Cupa României

07:28:43 / 19 Martie 2018

Felicitari

Felicit jucatorii si antrenorii echipei constantene pentru trofeul castigat mai ales ca au alergat sa ajunga la conducere pe tabela cam 3/4 din meci. Timisoara a dat o replica buna,dar s-a inclinat in fata unei echipe mai valoroase. Totusi revin la ceeace am mai spus:de ce arati straini in dauna romanilor? Asa nu putem progresa. Citind un ziar am remarcat: 12 jucatori ex-iugoslavi au castidat in fata altor 10 jucatori tot ex-iugoslavi. Sper ca FRH sa pun in practica decizia luata sambata in privinta limitarii drastice a jucatorilor straini. Succes in cupele europene,deja calificata si le doresc sa fie o calificare chiar in Liga Campionilor,de ce nu?