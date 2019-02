HC Dobrogea Sud a cedat la şase goluri în meciul cu FC Porto

Prima partidă susţinută pe teren propriu în Grupa C a Cupei EHF la handbal masculin de către HC Dobrogea Sud Constanța s-a încheiat cu o înfrângere. Sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa, HCDS a pierdut întâlnirea cu formaţia portugheză FC Porto Sofarma, scor 29-35, la pauză 13-18. Handbaliștii pregătiţi de Zvonko Sundovski și Marko Isakovic nu au reuşit să obţină primul succes în grupă, adversara învingând absolut meritat, după ce a condus şi la nouă goluri diferenţă, 30-21.

Golurile echipei constănţene au fost înscrise de Crnoglavac 6 (4x7m), Kevic 5, Mladenovic 5, Nikolic 4, Buricea 3, Malinovic 2, Vujovic 2, Chikovani 1 şi Nistor 1.

Rezultatele din prima etapă: Team Tvis Holstebro - HC Dobrogea Sud Constanţa 29-25 (14-12) și FC Porto Sofarma - Liberbank Cuenca 37-26 (20-12). Duminică, de la ora 13.00, este programată și partida Cuenca - Holstebro.

DECLARAŢII DUPĂ MECI

„Am avut multă răbdare pentru a găsi pozițiile cele mai bune să marcăm. Ne-am creat multe șanse de gol de la şase metri. Aici a fost cheia jocului. Și am făcut un joc foarte bun în apărare” - Fabio Magalhaes.

„Sunt o echipă foarte bună și acel şapte contra şase am încercat să-l rezolvăm cumva, să nu luăm atâtea goluri, dar au știut ce au făcut și au înscris aproape de fiecare dată. Nici noi nu am fost în mare formă. Putem mult mai mult, am demonstrat asta, sperăm data viitoare să obținem o victorie” - Ionuț Iancu.

„Desigur că sunt foarte fericit pentru victoria de astăzi. Sunt foarte satisfăcut de rezultat și de felul cum am jucat. Am început foarte bine, iar în repriza a doua am controlat jocul tot timpul” - Magnus Andersson, antrenor FC Porto.

„Știam că Porto are calitate. Nu am început bine meciul, iar când un adversar câștigă unu contra unu, este foarte greu să faci față. Am încercat să ne apărăm și cinci plus unu și patru-doi, am încercat să facem tot să îi surprindem, dar nu a mers. Porto a fost echipa mai bună. O să ne jucăm fiecare șansă, dacă există, să ne calificăm” - Zvonko Sundovski, antrenor HC Dobrogea Sud.