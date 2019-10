HC Dobrogea Sud a cedat şi în Cupa EHF

Încă o înfrângere pentru HC Dobrogea Sud Constanța în actualul sezon, duelul din prima manşă a turului al doilea din Cupa EHF la handbal masculin fiind câştigat sâmbătă de formaţia maghiară Csurgoi KK, scor 24-22 (12-9). Întâlnirea din Sala Sporturilor a fost una în care echipa constănţeană a revenit în prima repriză de la 4-11 la 9-12, iar în repriza a doua a preluat conducerea, 19-18, însă oaspeţii s-au impus în cele din urmă, astfel că returul din Ungaria, programat la 12 octombrie, va fi unul dificil pentru HCDS.

Djordje Cirkovic, noul antrenor principal al echipei constănţene, consideră că trupa de la ţărmul mării poate obţine rezultate pozitive în urma unor evoluţii şi mai bune: „Am primit exact ce am cerut de la jucători, energie și atitudine. Dar, se vede că a intrat frica în băieți. Pe plan tactic avem multe probleme. Am ajuns, cu atitudine și apărare bună, la plus un gol, dar am pierdut foarte ușor avantajul. Dacă avem așa atitudine, cu siguranță vom crește. E greu după ce pierzi acasă să mai întorci calificarea. Vom vedea și cum va fi arbitrajul acolo, dar nu se știe niciodată”.

Iar secundul George Buricea crede că HCDS poate întoarce soarta calificării în condiţiile unui arbitraj corect: „Atitudinea s-a schimbat total, băieții au dat totul pe teren, dar cu un asemenea arbitraj… E bătaie de joc ce s-a întâmplat. Și știe toată lumea de unde avem acest arbitraj, de la cei care s-au dat singuri afară și pe care unii îi plâng acum! Cu un asemenea arbitraj acolo, te distrug”.

Au evoluat pentru HCDS: Hendawy, Vasile şi Iancu - Nikolic 5 goluri, Malinovic 4g, Chikovani 4g, Andrei 3g, Simovic 2g, Omar 2g, Chiuffa 1g, Rotaru 1g, Csog şi Susanu.

Meciul de sâmbătă a fost arbitrat de austriecii Denis Bolic și Christoph Hurich.