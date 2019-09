HC Dobrogea Sud a cedat şi la Focşani

22:05:59 / 28 Septembrie 2019

D-le. Sundovschi !

1.Ati stabilit cumva o anumita norma ca sa se arunce mingea pe langa poarta adversa ? 2.Nu gasiti o modalitate sa-l activati in joc pe brazilian care si azi daca a jucat 5 minute ? Restul someaza. 3.la handbal se joaca in viteza. Noi am pasat mingea stand jucatorii mai mult pe loc.Daca vom juca asa va asigur ca nu putem castiga nici un meci.