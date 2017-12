HC Dobrogea Sud a dat recital în Sala Sporturilor

La primul meci disputat pe teren propriu de la înființarea echipei, HC Dobrogea Sud a făcut spectacol în Sala Sporturilor din Constanța, învingând fără drept de apel pe GSIP Moreni în etapa a 2-a a Diviziei A la handbal masculin, scor 59-16 (31-11). Cu internaționalii George Buricea şi Laurențiu Toma reveniți în echipă după ce au scăpat de suspendarea dictată de federație în urma incidentelor de la Călăraşi, din sezonul trecut, constănțenii şi-au asigurat victoria încă din prima repriză. Drept urmare, după pauză, antrenorul sârb Djordje Cirkovic a trimis în teren jucătorii mai tineri şi juniorii, dar, chiar şi aşa, diferența a crescut semnificativ. Mai mult, gruparea de pe litoral a primit doar cinci goluri în repriza secundă, un adevărat record. La final, spectatorii au aplaudat prestația favoriților, care au demonstrat de ce sunt principalii candidați la promovarea în Liga Națională. „Ne aşteptam la un meci uşor, dar acesta este nivelul ligii secunde. Ne pregătim pentru meciurile cu Bacău şi Suceava, care sunt cele mai importante în lupta pentru promovare, dar trebuie să tratăm fiecare joc cu seriozitate. Jucătorii tineri au arătat că sunt foarte buni pentru nivelul lor de vârstă şi îi vom ajuta să se integreze cât mai repede”, a spus centrul Ionuț Săulescu. „Mă bucur că tinerii au intrat şi s-au mobilizat până la final. A fost un meci foarte bun de pregătire şi, per total, toată lumea este mulțumită”, a declarat extrema dreapta Laurențiu Toma. Pentru constănțeni au marcat: Bodnărescu 11, Subțirică 11, Munteanu 6, Toma 5, Manoilă 5, Rakcevic 4, Săulescu 4, Angelovski 4, Bologa 4, Buricea 2, Culea 2, Cutura 1.

HC FARUL A PIERDUT LA BACĂU

În schimb, HC Farul Constanța a cedat fără drept de apel la Bacău, în fața echipei gazdă, Știința Municipal, scor 33-15 (15-7), la capătul unui meci fără istoric. „A fost un meci greu, așa cum anticipam, dar sunt nemulțumit pentru că au fost multe probleme în jocul nostru, în special la portar, care a avut doar 2-3 intervenții pe repriză. Totuși, am întâlnit o candidată la promovare, care cred că are valoare să acceadă în Liga Națională“, a spus antrenorul constănțean Eden Hairi. Au marcat pentru HC Farul: Murtaza 3, Loghin 3, Tudorancea 2, Stoian 2, Tucanu 1, C. Ion 1, Moșoiu 1, Marcu 1, Stere 1.

Celelalte rezultate ale etapei: Poli Unistil Iași - LPS Piatra Neamț 45-19; CSU Tîrgoviște - ACS HD Teleorman Alexandria 28-35; ACS Atletico Alexandria - HC Buzău 2012 29-35; CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina - CSU Suceava 17-50; CSM Cimentul Bicaz - CSM București II 19-46. După două etape, HC Dobrogea Sud are punctaj maxim, la fel ca echipele din Suceava (locul 1, la golaveraj), Iași, Bacău și Buzău, fiind a doua în clasament, în timp ce HC Farul nu a acumulat niciun punct și ocupă locul 10.