HC Dobrogea Sud a mai transferat un handbalist

Handbal Club Dobrogea Sud Constanța continuă campania de achiziții în vederea primei prezențe din Liga Națională de handbal masculin. După ce a anunțat în luna aprilie transferurile a trei jucători, pivotul sârb Zoran Nikolic (25 de ani, de la Vojvodina Novi Sad), internaționalul român Cristian Fenici (30 de ani, declarat cel mai bun handbalist al anului 2015 din Liga Națională, de la Poli Timișoara) și pivotul Dragoș Soare (27 de ani, de la HC Vaslui), echipa constănțeană a mai anunțat parafarea unui contract. Ionuț Nistor, care evoluează pe postul de extremă dreapta, a semnat transferul la HCDS.

„Noua achiziție, de care suntem mândri, a început handbalul la Buftea, sub îndrumarea profesorului Stoicescu Bogdan, după care a mers la echipa locală de handbal, CS Buftea, sub îndrumarea lui Checicheș Ioan și Vasile Cocuz. În anul 2009 a fost ales pentru Centrul Național de Excelență de la Sighișoara, sub tutela Federației Române de Handbal, unde a stat patru ani. După terminarea liceului s-a transferat la echipa CSM București, apoi la Steaua și în cele din urmă la Energia Târgu Jiu. Extrema dreaptă, în vârstă de 22 ani, a fost căpitanul echipei naționale de handbal U21, participând la Campionatul Mondial de Handbal U21 din Brazilia, unde echipa României a reușit calificarea în sferturile de finală și clasarea pe locul 8. La acest turneu, Ionuț Nistor a jucat toate meciurile, marcând 15 goluri. De asemenea, a mai câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial Școlar, două Campionate Mondiale de Juniori și Tineret și un Campionat European. Ionuț Nistor a semnat un contract, începând din vară, pentru o perioadă de minimum doi ani. Bine ai venit, Ionuț, și împreună vom fi și mai puternici!”, a scris, pe pagina personală de Facebook, președintele clubului constănțean, Ionuț Rudi Stănescu.

DINAMO BUCUREŞTI, NOUA CAMPIOANĂ A ROMÂNIEI LA HANDBAL MASCULIN

Dinamo Bucureşti a învins luni seară, în Sala „Dinamo”, pe CSM Bucureşti, scor 25-23 (13-11), în meciul decisiv al finalei Ligii Naţionale de handbal masculin, și a câştigat titlul după o pauză de 11 ani. Dinamo va evolua în preliminariile Ligii Campionilor în sezonul viitor. Formaţia antrenată de Eliodor Voica a cucerit al 13-lea titlu din istoria clubului.

