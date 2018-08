HC Dobrogea Sud a primit finanţare în valoare de 10.000.000 de lei

14:26:09 / 02 August 2018

Bani cheltuiti cu jucatori exiugoslavi

Cu acest buget Constanta putea inscrie fara probleme in liga a II-a cel putin 5 (cinici) echipe de handbal cu jucatori tineri 100% romani, majoritatea din judet din care cel putin una cu pretentii de promovare in prima liga. Insa acest Rudi Stanescu, care altfel a fost in jucator mare, s-a luat dupa mafiotul de Aliu si prefara sa tina inca in lot, sigur pe bani multi, cei doi jucatori embelmatici ai Constantei, Toma si Buricea, care insa risca sa devina penibili datorita lipsei de onoare, impreuna depasind ca varsta 75 de ani, sa aduca jucatori starini unii cu varste inaintate platiti cu salarii grase cuprinsde intre 5.000 si 10.000 de euro) si cu doi tineri fara valoare unul fiind nepotul lui Buricea, celalalt preferatul lui Aliu, e vorba de Andrei si Susanu, sperand ca in acest an sa castige campionatul! Nu se va intapla acest lucru datorita echipelor CSM Bucuresti, Dinamo, Steaua si alte cu loturi de jucatori mult mai valoroase, insa cu bugete chiar si de doua ori mai mici decat Constanta.