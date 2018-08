HC Dobrogea Sud a reluat pregătirile

Formaţia Handbal Club Dobrogea Sud Constanţa, câştigătoarea Supercupei şi Cupei României în sezonul trecut, s-a reuni luni, la Sala Sporturilor, după vacanța de vară. La prima întâlnire în vederea reluării pregătitilor pentru sezonul 2018-2019, au fost prezenți și jucătorii transferaţi, portarul Viachaslau Saldatsenka (de la SKA Minsk, component al naționalei din Belarus), Marius Mocanu (de la Dinamo București, pivotul naţionalei României), interul georgian Irakli Chikovani (de la Dunărea Călărași) și centrul croat Janko Kevic (de la vicecampioana Turciei, Goztepe).

„HCM a fost o echipă extraordinară, mai mult de 10 ani a fost cea mai bună din România. Dobrogea Sud este pe un drum foarte bun și poate să ajungă acolo. A evoluat foarte mult și are timp să crească, să ajungă la nivelul pe care l-a avut HCM. Cred că vom face o echipă foarte bună pentru viitor. Noi am luat ce trebuie, a venit și Kevic, centrul croat, foarte bun, poate ne mai trebuie un pivot. Până la cantonament ne mai gândim”, a declarat antrenorul principal Zvonko Sundovski pentru site-ul oficial al clubului, hcdobrogeasud.ro.

Sub comanda antrenorilor Zvonko Sundovski şi Marko Isakovic echipa se va pregăti în această săptămână la Constanța, după care va pleca într-un cantonament în Slovenia. Va urma încă o săptămână cu antrenamente acasă, înaintea participării la un turneu de pregătire în Macedonia, la Struga, unde HCDS va întâlni adversari puternici, pentru a fi în formă la primul joc oficial al sezonului, Supercupa cu Dinamo Bucureşti. Cu cei doi tehnicieni pe banca tehnică, fosta echipă HCM Constanța a câștigat două titluri de campioană a României, de două ori Cupa României și Supercupa României, și a ajuns în turneul Final 4 al Cupei EHF, în 2014, la Berlin.

„Plecăm la un nou drum încrezători că vom face performanță! Hai HCD! Hai Constanța!”, este mesajul clubului constănţean adresat iubitorilor handbalului de la ţărmul mării.