HC Dobrogea Sud are doar varianta victoriei în fața dinamoviștilor

După înfrângerea la opt goluri diferență înregistrată în partida cu Dinamo București, scor 19-27, din primul joc al confruntării din semifinalele Ligii Naționale de handbal masculin, formația Handbal Club Dobrogea Sud Constanța se poate revanșa miercuri seară, pe teren propriu. De la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 3 și Dolce Sport), în Sala Sporturilor, jucătorii antrenați de Aihan Omer au doar varianta unei victorii pentru a restabili egalitatea la general și pentru a trimite duelul în meciul decisiv, care ar urma să se dispute pe terenul dinamoviștilor, la 13 mai.

„Am studiat meciul tur și în special apărarea noastră, în care am avut câteva carențe. Am studiat lucrurile care trebuie îmbunătățite și vreau ca apărarea să funcționeze fără greșeală. Eu cred că acesta poate fi secretul unei victorii pe teren propriu. Ne dorim foarte mult să câștigăm acasă și așteptăm spectatorii să vină într-un număr cât mai mare la sală și să ne susțină într-un meci care va fi, cu siguranță, frumos și spectaculos. Cred că atmosfera de acasă ne va ajuta să câștigăm, dar și noi trebuie să jucăm bine, să fim agresivi, în sensul bun al cuvântului, și motivați”, consideră Aihan Omer. Jucând în fața propriilor suporteri, jucătorii constănțeni au un motiv în plus să lupte pentru victorie, iar confruntarea cu un adversar valoros îi mobilizează și mai mult. „În fiecare meci pe care îl jucăm și în special atunci când jucăm la Constanța ne dorim să câștigăm. Nu va fi un meci ușor, pentru că Dinamo este o echipă foarte puternică și trebuie să fim concentrați sută la sută, de la început și până la sfârșit, pentru că se poate ajunge și la aruncările de la șapte metri”, a declarat portarul Dane Sijan.

Biletul de intrare la meciul de miercuri costă 10 lei.

Citește și:

HC Dobrogea Sud a pornit cu stângul în semifinala cu Dinamo

HC Dobrogea Sud începe „bătălia” cu Dinamo

HC Dobrogea Sud crede în șansa ei și în duelul cu Dinamo

HC Dobrogea Sud, calificare dramatică în semifinalele Ligii Naționale

„Bătrânii” de la HCDS au demonstrat că nu și-au spus ultimul cuvânt