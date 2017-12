HC Dobrogea Sud, calificare în turul al treilea preliminar din Cupa EHF

21:07:57 / 15 Octombrie 2017

Modest

Ne-au ajutat si kosavarii, la un moment dat norvegienii aveau deja 4 eliminari de 2 min, noi niciuna. Sa nu mai spunem de cate 7 ne-au facut cadou, ca multe au fost ratate, asta e partea a 2-a. Daca Vujovic nu mai e in mana, de ce nu-l incercati pe Moisa pe inter stanga? ? Nu e normal sa va chinuiti asa cu o echipa de locul 4 in Norvegia, a carei medie de varsta este 20-21 de ani!! Asteptams a va luati antrenor, vezi gafa cu neatentia la eliminari, cand s-a primit si a 3-a pt schi bare gresita, vezi tampenia cu tinutul lui Cutura si in aparare la 42 de ani!!! apoi il mai vrei si proaspat si lucid la coordonare..... Aparatori centrali cand ne luam si noi??