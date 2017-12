HC Dobrogea Sud debutează în Cupa României

Lider în clasamentul Diviziei A la handbal masculin, HC Dobrogea Sud Constanța dispută vineri, de la ora 20.00, cel mai important meci din acest an, întâlnind, în Sala Sporturilor din Constanța, formația Potaissa Turda, în optimile de finală ale Cupei României. Inițial, partida ar fi trebuit să aibă loc la jumătatea lunii decembrie, dar a fost devansată la cererea ardelenilor, care sâmbătă, de la ora 19.30, vor juca, tot în Sala Sporturilor, împotriva celor de la Dunărea Călărași, în etapa a 15-a a Ligii Naționale. Chiar dacă evoluează într-un eșalon inferior, constănțenii sunt cotați cu prima șansă, ținând cont că mulți jucători au făcut parte din lotul multiplei campioane HCM Constanța, desființată în această vară, din cauza problemelor financiare. Pentru gruparea de pe litoral, meciul din această seară poate reprezenta primul pas către un obiectiv extrem de îndrăzneț, calificarea în Cupele Europene, prin Cupa României. „Am așteptat cu nerăbdare acest joc, pentru că ținta noastră este să ajungem în Final Four. Este singura șansă să prindem un loc în Cupele Europene și ar fi o premieră pentru handbalul românesc ca o echipă din liga secundă să facă acest lucru. Ne-a cam dat peste cap faptul că oaspeții au vrut ca meciul să se dispute în devans, dar așteptăm ca fanii să vină alături de noi în număr cât mai mare și cu ajutorul lor să ne calificăm în sferturi”, a spus extrema George Buricea.

Între buturile formației pregătite de Djordje Cirkovic se va afla veteranul Ionuț Stănescu, care este și președintele clubului constănțean. „Va fi un meci dificil, pentru că toate echipele au drept obiectiv Cupa României. Dacă reușești să câștigi trei meciuri, ajungi în finala competiției. Adversarii au un avantaj, pentru că joacă meciuri tari, în Liga Națională, în timp ce noi am avut partide mai echilibrate doar cu Știința Bacău și CSU Suceava, plus cele două amicale cu băcăuanii și cu Dunărea Călărași. Abia așteptăm să ne măsurăm forțele într-o partidă oficială cu o echipă din prima ligă, mai ales că vrem să vedem la ce nivel suntem. În plus, nu există restricții în privința limitei de vârstă și putem trimite pe teren cea mai bună echipă”, a explicat fostul internațional.

Citește și:

Test reușit pentru HC Dobrogea Sud

HC Dobrogea Sud, la a noua victorie consecutivă