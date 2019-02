HC Dobrogea Sud, desprindere decisivă în repriza a doua în duelul cu Minaur

14:13:12 / 06 Februarie 2019

Cepreghi

Cand vulpea nu ajunge la struguri spune ca sunt acri. Noi avem incredere in domnul Rudi si domnul Branko ca fac tot ce este mai bine pentru echipa deoarece acest lucru se vede in performantele echipei. Probabil pretentiile dumneavoastre financiare sunt mult prea mari. Iar prin jignirile dumneavoastra demonstati ca nu aveti un caracter compatibil cu echipa. Ne dorim o echipa unita, care se poate concentra la meciuri, vrem victorii...Nu barfe, nu tabere, nu oameni care ne pun bete in roate!