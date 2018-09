HC Dobrogea Sud, eşec usturător în confruntarea cu Dinamo

Handbal Club Dobrogea Sud Constanţa a pierdut de o manieră categorică întâlnirea cu Dinamo Bucureşti, campioana en titre, în prima etapă a sezonului 2018-2019 din Liga Naţională de handbal masculin. Partida disputată miercuri seară, în Sala Sporturilor din Constanţa, a fost una controlată în totalitate de jucătorii antrenaţi de Constantin Ştefan, dinamoviştii câştigând meciul cu scorul de 30-24, la pauză 17-10. Singurul jucător care merită notă de trecere în tabăra gazdelor este veteranul Dalibor Cutura, autor a 8 goluri (3 din 7 metri) pentru HCDS, ceilalţi marcatori ai gazdelor fiind Nistor, Crnoglavac şi Mocanu, câte 3g, Chikovani 2g, Kevic, Buricea, Nikolic, Vujovic şi Toma (din 7 metri), câte un gol. Au mai evoluat Ignat, Markoski şi Malinovic, precum şi portarii Ionuţ Iancu, autor a şapte intervenţii salvatoare, Dan Vasile, două intervenţii, şi Mitrevski, o intervenţii.

Echipa antrenată de Zvonko Sundovski şi Marko Isakovic a fost depăşită la toate capitolele, iar antrenorul principal al HCDS a tras un semnal de alarmă după a doua înfrângere consecutivă în faţa lui Dinamo: „Nu e atât de grea înfrângerea, cât modul cum am pierdut. Eu nu am văzut atitudine la niciun jucător că vrea să se bată pentru cele trei puncte. Trebuie să vorbim şi fiecare din echipă trebuie să înţeleagă că am venit aici ca să luptăm şi să câştigăm fiecare meci. Trebuie să rezolvăm problemele care sunt evident la echipă”.

„Am venit montaţi să repetăm meciul din Supercupă. Am dovedit că Dinamo va avea forţa necesară să se lupte pentru câştigarea campionatului. Ne-am apărat destul de bine, i-am anticipat, am avut un atac consistent”, a spus antrenorul formaţiei oaspete. Iar pivotul constănţean Marius Mocanu, venit la HCDS în această vară chiar de la Dinamo, a declarat: „Din păcate, am pierdut destul de clar. Cred că au fost mult mai buni, mai puternici. Sper ca pe viitor să arătăm mult mai bine. Nu ne rămâne decât să ne pregătim şi cu mai multă muncă şi seriozitate vom putea trece peste acest moment. Ne dorim să ne revenim, pentru că eu cred că avem valoare”.

Tot miercuri, în prima etapă, s-au mai disputat următoarele meciuri: U. Cluj - CSM Bacău 22-24 (10-14), CSM Făgăraş - CSM Focşani 19-27 (8-15), Minaur Baia Mare - HC Buzău 33-21 (17-10).

Programul celorlalte partide din prima rundă - joi, 6 septembrie, ora 17.30 (în direct la TVR 1): Dunărea Călăraşi - Steaua Bucureşti; vineri, 7 septembrie, ora 18.00: CSU Suceava - Dinamo Bucureşti; miercuri, 12 septembrie: SCM Poli Timişoara - Potaissa Turda.

