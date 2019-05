HC Dobrogea Sud, fără replică, Dinamo a câştigat categoric finala LN de handbal masculin

21:12:09 / 22 Mai 2019

catastrofe

sa si dea demisia toti cei care au mancat salarii degeaba anul asta. in cupa romaniei, nimic. in ehf s au lasat batuti de copiii de la holstebro. in campionat a sters dinamo cu hcds pe toate podelele salilor unde au jucat. cine raspunde de catastrofele astea? nimeni. la anul ramane tot acest looser de antrenor care, atat cu csm bucuresti cat si cu hcds, sta numai capra in fata echipei dinam? cum a jucat el azi cu 7 in atac. ha ha ha . 4 goluri s au primit cu poarta goala. ce frumos pt dinamo. parca antrenorul constantei a pregatit meciul de pe banca lui dinamo. RUSINE!