HC Dobrogea Sud, în finala Cupei României la handbal masculin

07:13:46 / 18 Martie 2018

Felicitari?

Sigur ca in urma prestatiei de ieri,in special prima repriza,antrenorii si jucatorii echipei constantene merita felicitari. S-au calificat in dauna liderului la zi din campionat! Dar nu stiu daca politica clubului(sau a celor care o finanteaza) este cea buna. Au fost pe parcursul meciului de ieri perioade lungi de timp cand pe teren nu s-a aflat mai mult de un singur roman. Atunci intreb cum este posibil ca handbalul masculin romanesc sa progreseze,sa ajunga in turneele finale mondiale si europene? Cred ca ar trebui ca FRH sa stopeze infuzia necontrolata de jucatori straini limitand numarul lor pe foaia de joc. Si nu numai la masculin ci si la feminin gandindu-ma ca prin marea echipa CSM Bucuresti platim sume mari pe jucatoare din Norvegia,Franta,Suedia etc pe care le pregatin foarte bine pentru echipele lor nationale. Ma gandesc de ce de marea speranta Bazaliu nu reuseste sa patrunda in echipa CSM si ce randament ar fi putut da la nationala. Sunt convins ca si la HCDS este cel putin un caz "Bazaliu". Acesta este motivul pentru care o castigare a Cupei nu prea ma incalzeste pentru ca de fapt o va castiga de fapt handbalisti ex-iugoslavi