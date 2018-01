HC Dobrogea Sud, înfrângere după nouă etape în Liga Naţională

21:38:08 / 31 Ianuarie 2018

JALNIC

O chinuiala de meci,cum rar mai vezi. Dupa ce ne-am delectat cu CE, azi ne-ati ucis retina cu ia-ti-o tie, da-mi-o mie! O mare parte din vina o are si Iacob, total neinspirat la schimbari, titluari, rezerve. Ai nostri n-au parut deloc motivati. Parca ei erau cei cu salariile neplatite, nu timisorenii. Desteptarea, ca la cum aratati, nu terminati in primele 3, ce vise umede cu titlul de campioni? Platim tribut campaniei dezastruoase de transferuri - doar Malinovic si Mitrevski au confirmat si nu in ultimul rand nepotismelor si prieteniilor. Pacat.