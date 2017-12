HC Dobrogea Sud, înfrângere la limită la debutul în prima ligă

09:24:52 / 31 August 2016

joc colectiv 0, luciditate 0, defensiva 0

Nu, Rudi, prin jocul vostru ii veti goni lumea si prin caposenia si indarjirea de a nu-i lasa si pe tineri sa joace. Daca tot erati obositi, exact ca in meciul de Cupa cu CSM, de ce nu i-ati introdus pe Moisa, Subtirica, Munteanu, Nistor, Soare (Rakcevic rateaza enorm in ultima vreme, fara suparare, iar in aparare n-a contat niciodata) In alta ordein de idei, suntem prostii satului, urmatorul meci acasa tot in timpul saptamanii de la ora 16? Televizare, televizare, dar altii sunt televizati si de la 19.30, 20.00. Antrenorul are vreun cuvant de spus la echipa sau doar Stanescu&Buricea&Toma?