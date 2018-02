HC Dobrogea Sud întâlneşte ultima clasată

În etapa a 17-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, HC Dobrogea Sud Constanța va evolua duminică, 4 februarie, de la ora 12.30 (în direct la Dotto Sport), pe teren propriu, cu ocupanta ultimului loc din clasament, CS Politehnica Iași. Partida din Sala Sporturilor din Constanţa este una în care se pune doar problema scorului la care se vor impune handbaliştii antrenaţi de Sandu Iacob şi Marko Isakovic, dornici să uite cât mai repede înfrângerea din runda precedentă, de la Timişoara, scor 23-24 cu SCM Poli.

„Am simţit unităţi de măsură diferire. Atâta tot. Şi nu ne-am putut bucura de handbal la final. Două apărări foarte bune. Am încercat să câştigăm, dar nu am reuşit. Am pierdut după o perioadă foarte mare de timp în campionat (n.r. - HCDS a pierdut primul joc după nouă etape). Ne e nimic câştigat, nimic nu e pierdut pentru nimeni la momentul acesta, pentru că luptele adevărate vor fi în sistemul eliminatoriu”, a declarat antrenorul principal al formaţiei constănţene, Sandu Iacob, după partida de miercuri, de la Timişoara.

Duminică, la HCDS, ar putea debuta tânărul internaţional român Csog Vencel, transferat de la Handbal Club Odorhei, echipă care s-a retras din Liga Națională. În vârstă de 21 de ani, Vencel evoluează pe postul de extremă stânga și a semnat un contract pe doi ani şi jumătate cu gruparea constănțeană.

În ultimele două meciuri din etapa a 16-a s-au înregistrat două rezultate de egalitate: CS Politehnica Iași - HC Vaslui 30-30 (13-15) şi Dinamo București - AHC Dunărea Călărași 26-26 (12-13).

Programul partidelor din etapa a 17-a a Ligii Naţionale de handbal masculin se prezintă astfel - sâmbătă, 3 februarie, ora 12.15: CS Minaur Baia Mare - AHC Potaissa Turda (în direct la Digi Sport 3 şi Telekom Sport 2); duminică, 4 februarie, ora 16.30: AHC Dunărea Călărași - CSM Focşani 2007 (în direct la TVR 1), ora 18.00: CSU Suceava - SCM Politehnica Timişoara, ora 18.30: HC Vaslui - Dinamo București; luni, 5 februarie, ora 18.00: CSM București - CSA Steaua Bucureşti (în direct la Digi Sport 2 şi Telekom Sport 2). CSM Făgăraş a câştigat cu 10-0 întâlnirea cu HC Odorhei, deoarece echipa din Odorheiu Secuiesc s-a retras din campionat.

Clasament: 1. Steaua 37p (golaveraj: 416-364), 2. Timişoara 35p (433-370), 3. Turda 33p (460-411), 4. Odorhei 32p (427-382), 5. CSM București 31p (444-411), 6. HC DOBROGEA SUD 30p (412-383), 7. Dinamo 28p (466-437), 8. Călărași 26p (414-421), 9. Baia Mare 18p (394-418), 10. Focşani 16p (380-409), 11. Suceava 13p (416-454), 12. Făgăraș 13p (405-454), 13. Vaslui 13p (408-472), 14. Iași 5p (431-510).

