HC Dobrogea Sud nu s-a putut impune la Turda

10:15:33 / 23 Martie 2017

New age

Sezonul acest e compromis, desi daca ar avea pic de rusine, ar trebui sa stranga din dinti sa prinda finala Cupei Ro si asta ar aduce participarea in cupe europene. Din actualul lot ar trebu pastrati: Crnoglavac ( cu orice pret, inter dreapta autentic este foarte greu de gasit), Zoran Nikolic, Cutura, Toma, Moisa, Vasile, Nistor, Soare si reconstruit in jurul lor! ! Nu mai au ce cauta in echipa: Celica, cel mai mare esec din istoria handbalului la mal de mare, Saulescu, Buricea, Vujadinovic, samd. Totodata inspiratie in cautarea antrenorilor, Omer nu avea ce cauta la noi! E un dezastru, veti resita, calarasi, nationala.